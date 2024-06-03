ダンヒル ベルト ブラック レザー

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●サイズ全長113.5㎝（バックル含む）幅3㎝●カラーブラック未使用状態で保管していた商品ですが、ベルトの上部に長年の保管による皮製品特有の小傷や擦れがありますので、ご理解した上でご購入して下さい。※送料込みのお値段なので、お値下げ不可です。