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アディダス スケートボーディング 紺色 レザー 新品 28.5 箱なし
商品番号 J30081765965
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アディダス スケートボーディング 紺色 レザー 新品 28.5 箱なし
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

アクセスありがとうございます。アディダス新品タグ付き箱なしスケボー　ネイビー通常は箱なし簡易梱包で発送箱をご希望の人は送料差額別途300円お願い申し上げます。購入前にご連絡願います。⭐コメントなし即購入歓迎⭐コメント、交渉中であっても即購入優先⚫アディダススケートボーディング⚫28.5⚫新品です。⚫新品ですが初期からのスレ等あるかもしれませんが承知してくださる方にお願いいたします。自宅保管、素人出品の為、見落とし等あった場合も、ご理解いいただけるかたのみ、購入お願い致します。ナイキ多数所有、ジョーダンなど他サイズ28.5～29.5。
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