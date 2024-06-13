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テンダーロイン　ボルネオスカル　メッシュキャップ
商品番号 A31685270350
商品名

テンダーロイン　ボルネオスカル　メッシュキャップ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年劣化による日焼け、色褪せがあります。キャップ内側バイザーとの境目にアタリによるテカリがあります。内側のサイズタグはカットしてあります。他サイトにも登録しておりますので急な取り消しの可能性があります。発送はキャップ前面がニューエラなどのベースボールキャップと違い柔らかめのため宅急便コンパクトにて発送します。カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/mythic450135.html
http://narcologia.ru/goods/reboot752236.html
http://narcologia.ru/goods/slide687387.html

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