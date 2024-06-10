吉田カバン PORTER BILL BRIDLE 二つ折り財布 新品未使用



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185-02258 三つ折り財布 吉田 ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185-02255 二つ折り財布 吉田 ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185-02255 二つ折り財布 吉田 ...



PORTER 財布 ほぼ新品-



激安 財布 カジノ ポーター Porter 二つ折り財布 CASINO 吉田カバン ...



BILL BRIDLE(ビル ブライドル) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ ...



2023年最新】ポーター PORTER 吉田カバン ビル コードバン BILL 長財布 ...



BILL BRIDLE(ビル ブライドル) WALLET | 吉田カバンホームページ ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185-02258 三つ折り財布 吉田 ...



BILL BRIDLE(ビル ブライドル) WALLET | 吉田カバンホームページ ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185-02258 ...｜ギャレリア ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185－02254 二つ折り財布 吉田 ...



ポーター 財布 二つ折り-



18％OFF】 吉田カバン ポーター 財布 ビルブライドル 二つ折り kids ...



ポーター ビル ブライドル ウォレット 185－02254 二つ折り財布 吉田 ...

ポーターのハイクラスシリーズからビルブライドルシリーズの二つ折り財布になります。現在PORTERの財布の中で価格的にはビルコードバンよりビルブライドルが最高級シリーズになると思います。コレクション用に購入したものなので飾っておいたのみで新品未使用です。この度コレクションが増えすぎたために出品します。革の表面に浮き出た白い粉は、Bloom（ブルーム）と呼ばれる革内部に浸透していた油やロウが凝固化して白く浮き出たものでブライドルレザーが新品の時には自然と付いているものです。使用していれば自然と落ちていきますが気になる場合は拭き取ってしまっても問題ありません。新品未使用ですが革製品ですので初期傷などはある可能性がありますのでご了承下さい。細かい状態は画像で確認お願い致します。○アイテム吉田カバンPORTERBILLBRIDLE二つ折り財布○カラーロンドンタン(ブラウン茶)○素材表：ブライドルレザー（イギリス輸入革・タンニン鞣し）裏：牛ステア（コンビネーション鞣し）本革レザー○サイズ・タテ：95mm・ヨコ：110mm・ハバ：20mm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。○定価￥66,000○状態新品未使用です。購入時の箱等は全て揃っております。簡易梱包での発送を予定しております。※新品未使用ですが一度人の手に渡った物ですので完璧を求められる方はご遠慮願います。質問等あればコメントまでお願い致します。