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FLAT HEAD/フラットヘッド \
商品番号 D44707997743
商品名

FLAT HEAD/フラットヘッド \"バーストデザイン\"スタッズベルト
ブランド名 フラットヘッド
特別価格 税込 14,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【商品名】FLATHEAD/フラットヘッド\"バーストデザイン\"スタッズベルト￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【色/Color】ブラック系￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【サイズ】サイズ表記32ベルト幅:約4.3㎝全長:約99㎝(バックル含む)最小の穴まで:約75㎝(バックル含まず)最大の穴まで:約86㎝(バックル含まず)※素人採寸の為、参考程度でお考えください。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【状態/コンディション】(主観になります)多少使用感.それに伴う小傷等はありますが、全体的な程度は良いほうだと思います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【詳細/ポイント】FLATHEAD/フラットヘッド\"バーストデザイン\"スタッズベルトバーストモチーフのデザイン。このベルトは、既存のスタッズでは理想のベルトが作れなかったらしく、フラットヘッドがオリジナルで金型から起こし製作した鉄製スタッズやバックルが使用されています。フラットヘッドの職人による見事なスタッズ打ちに、レザー.スタッズ1粒までこだわりがあるこのブランドならではな品です。よろしければ、ぜひ。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【その他】♦︎商品は基本的にUSED品になります。使用に伴う小傷やシワ、主観によるコンディション判断の為、見落とし等がある場合がございます。ご購入の際はご理解の上、お願いいたします。プロフィールも合わせてご一読願います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
http://narcologia.ru/goods/septet796519.html
http://narcologia.ru/goods/Adder107675.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild429852.html

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