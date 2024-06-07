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THE NORTH FACE×SUPREME コラボ　レザーキャップ　帽子　黒
商品番号 M95224523407
商品名

THE NORTH FACE×SUPREME コラボ　レザーキャップ　帽子　黒
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。人気の即完売コラボアイテム【THENORTHFACE×SUPREMEコラボ　レザーキャップ　帽子　黒　UNISEX】のFREEサイズです。男女問わず使用できます。SupremeTheNorthFaceLeather6-Panel試着程度ですが、購入から時間が経っています。写真にてご確認ください。アジャスター付きなのでサイズ調整が可能です。生地も薄めなので夏時期でもご活躍頂けるかと思います。ONESIZE/TAILLEUNISEXサイズフリー、調整可能つば7.5cm,頭周り最大62cm素材シープスキン　羊革価格約27,000円ご検討中の方は写真にて状態をご確認頂き納得の上ご購入ください。採寸は多少の誤差はあらかじめご了承ください。#thenorthface#ノースフェイス#シュプリーム#supreme#コラボアイテム#即完売#人気アイテム#帽子#キャップ#cap#レザー#メンズ#レディース#黒#ブラック
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