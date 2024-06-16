ポールスミス　2つ折り財布　マーケトリーストライプラビット　未使用品

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商品詳細
PaulSmith2つ折り財布 マーケトリーストライプラビット・色 ブラック・畳んでいる状態の横 約11cm・畳んでいる状態の縦 約9.7cm・マチ 約3.5cm・重さ 約103g・材質 牛革・カード入れ×4・小銭入れ×1・札入れ×2・デパートにて23,000円で購入※製品に関するご要望・質問先スタイル株式会社 tel03-5625-8121http://www.stylecorp.co.jp/fashion/paul-smith/購入後、一度箱から出して家で大切に保管しておりました。写真では分かりにくいのですが、購入時からの薄い傷はあります。写真を良くご覧になってご購入くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします(=^x^=)#ポールスミス#マーケトリーストライプラビット#PaulSmith#2つ折り財布マーケトリーストライプラビット#ポールスミス2つ折り財布
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