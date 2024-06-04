エトロ 二つ折り財布 ペイズリー柄 レザーウォレット イタリア製　ゴリラ

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商品詳細
必ずおトク情報満載のプロフィールをご覧ください！☑️出品商品◆全商品＝#DogApparel→レディス商品＝#DogLadies→全財布＝#DogWallet→レディス財布＝#DogLadiesWallet☑️状態汚れなどは特にありません！☑️サイズ・縦幅＝9センチ・横幅＝11センチ・マチ＝1センチ☑️商品説明エトロの二つ折り財布になります！お洒落なペイズリー柄が施されたユニークなアイテムとなっております！―――――【フォロー割】フォローして下さった方には価格に応じてお値引きさせて頂きます！ご購入前、フォローしていただいた後にコメント欄に「フォロー割」とお知らせ下さい。◆1000～2999円・・・100円引き◆3000～4999円・・・200円引き◆5000～9999円・・・300円引き◆10000円～・・・・500円引き※999円以下は対象外です。ーーーーー
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