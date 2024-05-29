【超希少】スティングレイ　エイ革 本革 折りたたみ財布

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【超希少】stingrayskinエイ革本革折りたたみ財布エキゾチックレザー⁡海の宝石と呼ばれるエイ革を使用した長財布です☆エイ革の魅力は何と言っても光り輝く美しいウロコ模様です。⁡一面に宝石を敷き詰めたかのような細かいつぶつぶが特徴で、光沢があり高級感のある上品な質感。⁡そして、スターと呼ばれる中心部の白い斑点。一匹につき一つしか取れない模様で、エイ革の象徴となっています。⁡歯と同じ成分ということで耐久性は抜群です。また、エイ革は耐水性があり、汚れをはじく素材です。濡らした布でササっと拭くだけで汚れは落ちます(^-^*⁡⁡軽量かつコンパクトでお使いのジーンズやスーツのポケット普段使いのバッグにもストレスなく収納できます。⁡新品未使用喫煙者、ペットともおりません。⁡自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご購入をよろしくお願いいたします。神経質の方、気になる方はご遠慮頂ければと思います。⁡即決okお値下げ不可⁡ご検討よろしくお願いいたします(ᵕᴗᵕ)⁡⁡#エキゾチックレザー#エイ革#本革#高級感#プレゼント#ギフト#折りたたみ財布#ブルー財布#メンズ財布#革財布#折り財布#スティングレイ