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【初期美品】The Ennoy Professional®︎ USA製 XL
商品番号 V79451220938
商品名

【初期美品】The Ennoy Professional®︎ USA製 XL
ブランド名 ワンエルディーケーセレクト
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入意思のない、いいねはお控えください【商品名】TheEnnoyProfessional®︎XL初期【サイズ】:XL肩幅56cm/身幅61cm/着丈75cm/袖丈23cm※多少のズレはご了承ください・MadeinUSA【商品概要】ENNOY初期のTシャツです。生産数が非常に少なかった、希少なものになります。ボディはホワイト、文字がブラックです。プリントは劣化しづらい厚塗りとなっており、しっかりしたUSA製のボディと合わせて、クラシックな質のよさを感じます。ボディ自体がアルスタイルではなく、ライフウェアのUSA製を使用しているため、首元の伸びや繊維自体がとてもしっかりしています。オンライン即完売品即日、又は翌日に発送可能です。数時間の着用のみのため、未使用に近いで出品しております。気になることがございましたら気軽にコメントください！値下げ可※お値段のご提示よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/update453795.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant815582.html
http://narcologia.ru/goods/unusable636574.html

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