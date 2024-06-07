【BEAMS展開品】 Bevilacqua ベヴィラクア　ウール　マフラー

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ご覧頂き、ありがとうございます。以下、詳細をご参照下さいませ。↓ストール出品物をまとめました。下記ハッシュタグにてご覧下さいませ。#peacockストール【説明】Bevilacqua(ベヴィラクア) ウール チェック マフラーです。1950年、イタリア・フィレンツェで創設されたベヴィラクア。イタリアから見た、古き良きアメカジを感じさせるアイテムをトータル展開する人気ブランド。UNITEDARROWS、BRILLA、BEAMSLIGHTSにて展開されており、こちらはBEAMSにて購入した品物です。素材はウールレーヨンにシュリンクをかけたような味わい深い生地を使用。ブランドが提案するアメリカンビンテージ漂う雰囲気が感じられます。サイズはコンパクトなので、ストール感覚で気軽に身につけやすいと思います。色はスタンダードなネイビー×グレーの大柄なチェックは様々なスタイルと相性が良く、高い汎用性を誇ります。男性、女性問わず、ユニセックスでお使い頂けます。これからの季節には活躍してくれる事、間違い無しです。お探しの方、是非！【色】ネイビー×グレー【素材】ウール56%レーヨン44%【生産国】イタリア【サイズ】約34cm×127cm※フリンジ含む。【状態】コンディション目安は10段階中5。(10で新品未使用品)毛羽立ち等、使用感はございますが、大きなダメージはありません。【注意】中古品にご理解頂けない方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。お取引き前にプロフィール欄参照下さいませ。