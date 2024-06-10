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80s a-ha tシャツ ヴィンテージtシャツ
商品番号 J48812401947
商品名

80s a-ha tシャツ ヴィンテージtシャツ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

a-haのtシャツになります。身幅　約44cm着丈　約65cmサイズ　Mカラー···ホワイト見た感じ破れ、穴、汚れ等ございません。見た感じ首周り等全体的に目立った黄ばみはなく状態悪くないです。とても柔らかい生地で伸縮性がありますので心地良く着て頂けると思います。中古品という事をご理解の上ご購入下さい。starshiphall\u0026oatesホールアンドオーツeurythmicsトンプソンツインズアランパーソンズプロジェクトレイパーカージュニアガゼボタコリックアストリーエアサプライデュランデュランカルチャークラブカジャグーグースパンダーバレエトーマスドルビーシーナイーストンblondieジェイガイルスバンドhueylewis\u0026thenewsヒューイルイスキムカーンズマーティバリンカッティングクル80sヴィンテージtシャツビンテージtシャツ
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