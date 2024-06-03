サルヴァトーレフェラガモ ベルト ガンチーニ ロゴ シルバー レザー 濃茶

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商品詳細
即購入OK◎数多くの人気商品出品中✨↓#sHowの商品一覧●商品名SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモベルトガンチーニロゴバックルシルバーレザー本革ビジネスプライベート●カラーブラウン 茶●素材レザー金具●サイズ全長：約96cmウエスト：約77〜89cm横幅：約3.5cm素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。●状態表面に多少のスレヨレありますが、その他目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●配送簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。管理番号TSK328-TA-NB10-38
http://narcologia.ru/goods/Lincoln151102.html
http://narcologia.ru/goods/marshal754780.html
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