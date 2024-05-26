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【極美品】ポールスミス 二つ折り財布 ニューミニ ブラック ミニクーパー
商品番号 F37755940831
商品名

【極美品】ポールスミス 二つ折り財布 ニューミニ ブラック ミニクーパー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 11,092 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミス牛革　レザー二つ折り財布コンパクトウォレットミニ財布ミニウォレット車carカーアートペイントメンズレディースユニセックス男女兼用小銭入れ小物財布さいふニューミニ2022aw定価35,200円【NewMini】鮮やかなストライプのハンドペイントで彩られたクラシックな\"Mini\"プリントが魅力の2つ折り財布。コンパクトで軽量ながら、実用的な機能が備わったシリーズです。型押しの凹凸感のあるテクスチャーが魅力。プリント部分をインクジェットで施すことで、革本来の風合いを残し、ソフトな仕上がりとなっています。シルバーのPaulSmithロゴがさりげないアクセントです。札入れ×1カード入れ×4(その他ポケット有)小銭入れ×1(内かぶせ)中国製
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