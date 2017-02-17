超レア KING OF DIGGIN MURO alphabet soup

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超レアなkingofdigginことMUROとalphabetsoupのコラボキャップです！状態は数回着用の美品です！コレクションにも如何でしょうか！宜しくお願い致します！MUROSTILLDIGGIN'スティルディギンRealDiggazKnowK.O.D.P.KingOfDigginキングオブディギンrecognizeelementsofstyleRECOGNIZE