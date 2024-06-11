新品未使用【Tiffany\u0026Co】スターリングシルバー チェーン 46cm

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新品未使用【Tiffany\u0026Co】スターリングシルバーチェーン46cm【サイズ】18インチー約46cmリンクサイズスモールです。男性がTシャツを着用している場合、少しTシャツのネック部分とちょうど良く重なるくらいです♪ワンサイズ下の41cmだとかなり窮屈な印象でしたので、46cmはちょうど良いと思います。男女兼用なので、もちろんペアで付けても素敵です！自分へのご褒美に、クリスマスに、バレンタインの贈り物にも◎チェーンのみでももちろんOKで、更にリングを通しても、とっても上品な仕上がりになります。【カラー】シルバー【素材・仕様】ティファニーブランドボックス保証書リボンショッパーメッセージカード材質···シルバーカラー···シルバー