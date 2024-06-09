スーツ セットアップ 3点セット チェック ブラウン AB5

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商品詳細
■ブランド■PERSON'SFORMEN■商品■スーツセットアップストレッチベスト付■カラー■ブラウンチェック■サイズ■AB5(スラックス)ウエスト88総丈89股下63.5裾幅18.5ダブル6※寸法につきましては、素人平置き寸法となりますので、予めご了承下さいませ。■購入先■青山■状態■1回着用のみ美品です。
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