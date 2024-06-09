極美品　オフホワイト　エナメルアロー　メタルネックレス　ブルー　2021年モデル

オフホワイトのネックレス2021年モデルです。スレ傷などがありますが錆などもなくまだまだお使い頂けます。⭐︎定価⭐︎58200円ネックレス全長 75cmenamelarrownecklacemetalblueoffwhiteこちらはブランドショップで鑑定済みです。【注意】・中古品のため、デリケートな方はご購入をお控えください。・写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。・写真に写しきれない傷等あるかもしれませんがご了承下さい。



極美品 オフホワイト エナメルアロー メタルネックレス ブルー 2021年 ...



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2023年最新】オフホワイト/未分類/ネックレスの人気アイテム - メルカリ



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