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極美品　オフホワイト　エナメルアロー　メタルネックレス　ブルー　2021年モデル
商品番号 I90573880884
商品名

極美品　オフホワイト　エナメルアロー　メタルネックレス　ブルー　2021年モデル
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフホワイトのネックレス2021年モデルです。スレ傷などがありますが錆などもなくまだまだお使い頂けます。⭐︎定価⭐︎58200円ネックレス全長　75cmenamelarrownecklacemetalblueoffwhiteこちらはブランドショップで鑑定済みです。【注意】・中古品のため、デリケートな方はご購入をお控えください。・写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。・写真に写しきれない傷等あるかもしれませんがご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion964278.html
http://narcologia.ru/goods/influenza213893.html
http://narcologia.ru/goods/unusable500374.html

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