ハーレーダビッドソン　Ｌ　ライダースジャケット　レザージャケット　牛革　羊革

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f-26【商品説明】⚫︎メーカー...HARLEYDAVIDSON⚫︎サイズ...L着丈 61肩幅 45身幅 52袖丈 64⚫︎カラー、柄...黒×ベージュ⚫︎種類、特徴両袖汚れ有ヴィンテージ⚫︎商品の状態...中古品ですが、まだまだご快適に使用いただけます。⚫︎素材...添付画像をご覧下さい。※お色について。撮影の環境等により実物と多少の違いがあるかもしれませんm(__)m※採寸 素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいm(__)m【取引上の注意点】⚫︎購入はしっかりとご検討いただいた上で、お願い致します。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。)⚫︎保管上のシワ、洗剤、古着独特の臭い等はご了承くださいm(__)m⚫︎商品の確認は行なっていますが、汚れ等の見落としはご了承下さい。特に完璧を求める方、敏感な方は、ご購入をお控えください。⚫︎古着にご理解がある方のみご購入の程よろしくお願いします^^。⚫︎商品発送の梱包について。なるべく小さく丁寧に畳んで発送します。商品によっては圧縮して発送しますのでご了承くださいm(__)m