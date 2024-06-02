goro's 中イーグル　ゴローズ

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商品詳細
※はじめにプロフィールを必ず読んでください。読んでないと思われる方は、即ブロックします。十数年前に買った中イーグルと先金とホイールです。購入時は、ホワイトハーツのビーズと革紐で組まれていましたが、だいぶ前に変えました。正規品ということで、購入しました。チェーンと丸カン、革紐はゴローズではなく、シルバーのチェーンで組んでいます。メタル付きホイールも2つ付いてますが、1つは中イーグルを購入した時についてきた物です。裏側のビーズはシルバーではありません。イーグルの羽の折れや目立つ傷はありません。黒くなってますが、磨けば綺麗になります。かなりお安く出品です。神経質な方はご遠慮ください。また、商品の性質上、ご理解できる方購入お願いします。よろしくお願いします。材質···シルバーカラー···シルバー
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