【ハロウィン限定sale】ホーセンブース　指輪　リング

ロンハーマン辻堂にて1年前に購入しました。付属はありません。ほぼ使用しておりません。着用2回程度です8個の細身のチェーンがつながっており女性はもちろんメンズにはピンキーリングとしてもぴったりです。US51/2なので日本11〜12号相当になります。除菌してお送りしますアクセサリー925hoosenbuhs木村拓哉 着用キムタク今市隆二 着用定価6万程度多少のお値引きご相談ください美品なので早いもの勝ちですまとめ値引きもいたします。材質···シルバーカラー···シルバー24300



Micro Ring



Dame Tri-Link Ring



アウトレット】ホーセンブース HOORSENBUHS リング・指輪 AMERICANA ...



QUAD LINK｜silver｜Ring｜HOORSENBUHS(ホーセンブース)｜HOORSENBUHS ...



Brute Phantom Ring



アウトレット】ホーセンブース HOORSENBUHS リング・指輪 CHASSIS ...



HOORSENBUHS(ホーセンブース)｜【UNISEX】MAKERS DAME リング/シルバー ...



Bolt Signet Ring



HOORSENBUHS】ホーセンブース＊DAME TRI-LINK (HOORSENBUHS/指輪 ...



HOORSENBUHS ホーセンブース DAME TRI-LINK リング SV925 シルバー 8 ...



Virgo Silver HB Ring



【UNISEX】DAME TRI-LINK リング



HOORSENBUHS(ホーセンブース)｜【UNISEX】DAME CLASSIC TRI-LINK ...



ホーセンブース リング | labiela.com



Signet Ring