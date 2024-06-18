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【ハロウィン限定sale】ホーセンブース　指輪　リング
商品番号 J62170616577
商品名

【ハロウィン限定sale】ホーセンブース　指輪　リング
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンハーマン辻堂にて1年前に購入しました。付属はありません。ほぼ使用しておりません。着用2回程度です8個の細身のチェーンがつながっており女性はもちろんメンズにはピンキーリングとしてもぴったりです。US51/2なので日本11〜12号相当になります。除菌してお送りしますアクセサリー925hoosenbuhs木村拓哉　着用キムタク今市隆二　着用定価6万程度多少のお値引きご相談ください美品なので早いもの勝ちですまとめ値引きもいたします。材質···シルバーカラー···シルバー24300
http://narcologia.ru/goods/enquire547889.html
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