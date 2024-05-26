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【最終価格 】革製品ミトン\u0026手袋　男女兼用
商品番号 T53071050528
商品名

【最終価格 】革製品ミトン\u0026手袋　男女兼用
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミトン革製品羊自宅保管、シュークリーム塗布済みミトン;子羊革製品の素材で柔らかく、手首までファーがあり、手を入れるとすぐ暖かいです。これからの通勤時にお役に立てればと思います。五本指レザー手袋;サイズM男性だとキツいかも。4800➡3800カラー...ブラック手袋形...ミトン手袋形...5本指素材...本革
http://narcologia.ru/goods/stage141497.html
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