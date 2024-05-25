【24時間限定10%オフ！！】GIVENCHY パスケース

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商品詳細
プレゼントでいただきましたが、２〜3回の使用のみで保管しておりました。大切にしてくれる方にお譲りしたいと思い、今回出品いたしました。よろしくお願いいたします。ジバンシーカードケースBK6003K0UHダークグレーレザー新品未使用革メンズ男性パスケースカードケースID定期入れGIVENCHYブランド:ジバンシー商品名:-ライン:-色:ダークグレー素材:レザーサイズ:約10.5×8cm型番:BK6003K0UH素材···本革カラー···ブラック
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