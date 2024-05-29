✨SSS級✨クロムハーツ NTFL リング シルバー 18号

ご覧いただきありがとうございます❣️プロフィール、商品情報の必読お願いします☘️購入検討中の商品がある方は近況がわかりやすくなりますので\"いいね\"と共に【フォロー】して頂くようお願い致します。☆商品詳細☆【ブランド】CHROMEHEARTS（クロムハーツ）【品名】NTFLシルバーリング18号リング【実寸】内径：18ミリ幅：2.7ミリ重さ：4.5グラム【素材表記】925【付属品】巾着袋【カラー】シルバー【サイズ】18号【購入先】日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア・鑑定済み◯全ての商品簡易クリーニング◯◯完全防水の安心梱包◯◯24時間以内発送認定取得◯◯商品到着日時指定可能◯取引メッセージでご連絡下さい。（配送会社の日時指定圏内のみ）✨超極SSS美品ランク✨若干の使用感はございますが、とてもピカピカで綺麗✨まだまだご活用いただけます✨早い者勝ち✨大切に使ってくれる方、購入お願いします✨✅全国送料無料✅✔︎専用は、30分以内に御購入頂ける方のみとさせて頂いております！✔︎お取り置きもお断りさせて頂いております！✔︎全ての商品早い者勝ちです！◎注意点◎中古商品は、新品・新型商品では無く中古品ですので、画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。なので画像での確認お願いします。基本的には状態による返品、交換は承っておりません。又、質問などありましたら気軽にコメント頂けましたら、丁寧に対応させていただきます！管理番号087499124S



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