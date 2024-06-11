極美品　Paul Smith ポールスミス メンズスーツ セットアップ　サイズL

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【商品名】PaulSmithポールスミスメンズスーツジャケット＆パンツセット【ブランド】PaulSmithポールスミス【素材】-ジャケット：表地-ウール100％、裏地-キュプラ、袖-ポリエステル、キュプラ-パンツ：ウール100％【状態】-目立つ傷や汚れはありません。【サイズ(cm)】【ジャケット】-表記サイズ上【L】-着丈：77.5cm-肩幅：45.5cm-身幅：53.5cm-袖丈：63cm【パンツ】-表記サイズ下【L】-ウエスト：40cm-総丈：97cm-股下：68cm-わたり：30.5cm-裾幅：21cm※素人採寸のため、多少の誤差が生じる可能性があります。サイズ違いによる返品は受け付けておりませんので、必ず採寸を参考にしてください。【カラー】-黒（ブラック）このPaulSmithポールスミスのメンズスーツセットは、高品質なウール素材を使用しており、ジャケットとパンツがセットになっています。ジャケットの裏地にはキュプラを使用し、着心地と通気性を向上させています。黒（ブラック）のカラーはクラシックでありながらもモダンな印象を与え、ビジネスシーンや特別な場にもぴったりです。目立つ傷や汚れはなく、美しい状態です。サイズはLサイズですが、詳細な採寸結果をご参考にしてください。なお、素人採寸のため、多少の誤差が生じることがありますのでご了承ください。季節感...春,夏,秋,冬