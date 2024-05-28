クロスネックレス メンズ レディース 十字架　シルバー925 ジルコニア

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お１つ7980円の所、期間限定で5,980円！お買い得です！▲新品未使用！▲送料無料！！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！！※ノーブランド商品です。#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！！！\u003c商品説明\u003e●商品名:ダブルクロスネックレス●色:Silver、(ゴールドもあります)●素材:18Kplating:silver925(s925刻印あります)●チェーン:45cm(500円プラスで5cmアジャスターお付け出来ます！)●トップ:Large：最大幅：縦25mm×横20mm●ストーン:AAAczdiamond●男女兼用●リンクチェーン~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最高級キュービックジルコニアダイヤモンドを使用し、豪華な18kplatingの輝きは文句なしの存在感抜群のネックレスになっております♪★キュービックジルコニアダイヤモンドとは(CZダイヤモンド)天然のダイヤモンドと同等の屈折率を誇る為ダイヤモンドの様な輝きを持っています！★特殊な加工をしている為、お風呂やプールなど水に濡れるシチュエーションでも着用して頂いて大丈夫です！濡れた際はそのまま放置せず水気をしっかり拭いて頂くとより長くご使用頂けます！(使用回数などで個人差はあります)最高級の18kplatingと3Aczdiamond輝きをご堪能下さい！シルバー92522kジルコニア ホースシューストーン高級ギフトプレゼントシルバーゴールド記念日男女ユニセックス男女メンズアクセサリーシルバーアクセサリーゴールドアクセサリーペアプレゼントクリスマス※ノーブランド商品です。#ネックレス#シルバー#ジルコニア#クロスネックレスカラー···シルバー材質···シルバー装飾···ジルコニア