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ローリーロドキン　ネックレス！
商品番号 C67324142060
商品名

ローリーロドキン　ネックレス！
ブランド名 ローリーロドキン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックローリーロドキン　ネックレス！銀座のローリーロドキンで購入したものです！✳︎チェーンは外れておりますがご希望であればお付けします！
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