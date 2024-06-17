J-PRESSスーツ(チャコールグレー)

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J-PRESSスーツ、スリーシーズンタイプ、チャコールグレー。サイズAB6、着丈74~75cm、肩幅45~46cm、袖丈60~61cm、股下75~76cm、ウエスト平置き41~42cm、裾幅23cm、ダブル幅4cm。ニュージーランドぺピンメリノウール100%。スーツ本体には傷はないと思いますが、ベルトループに若干のほつれがあります。写真で確認してください。内側に刺繍のネームがありますが、購入者の方で除去してください。中古品、古着という認識でお求めください。オーソドックスなモデルですので、着回しは幅広いと思います。