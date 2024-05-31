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定価68200円数年前に購入。数回使用し、保管しておりました。状態は良好ですが、中古品ということをご理解の上ご検討ください。お値下げ可能です。返品、返金交換対応は行なっておりません。こちらの商品は即購入していただいて構いません。