BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート　小銭入れ

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商品詳細
ボッテガヴェネタの小銭入れです。擦れはありますがまだまだ使えます。サイズ縦：約9cm横：約10cmマチ：約2cm
http://narcologia.ru/goods/assessor161903.html
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