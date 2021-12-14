⭐ヴィジョン　スニーカー

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商品詳細
ヴィジョン スニーカー新品タグ付 color ネイビー×ストライプ size 27.0cm箱無し簡易包装での発送となります。送料込みでお値下げ不可#ダンス#スケボー#ヴィジョンスニーカー#vision#VlSION#ハイカットスニーカー#デニムスニーカー
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