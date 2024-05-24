【完売品】【美品】ショット ニューエラ キャップ ベースボール

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◆商品◆schott×NEWERA9FIFTYBROWN×GREENショットニューエラキャップベースボール◆サイズ◆フリーサイズ◆カラー◆ブラウン グリーン◆状態◆数回着用の極美品です。緑と茶色の組み合わせとショットのSロゴがとてもカッコいいです。人気商品ですので是非！以上、よろしくお願いします。