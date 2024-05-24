スヌーピー ラウンドファスナー長財布 73161 キャメル

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商品詳細
ブランド名：SNOOPY[スヌーピー]商品名：ラウンドファスナー長財布商品コード：73161サイズ：高さ9.5cm×幅19.5cm×マチ3cm色：キャメル品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×3小銭入れ×1カードポケット×12差し込みポケット×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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