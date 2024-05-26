シルバーsilver925 ラージメタル付き クロス★、*拓哉*登坂★

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ご覧いただきありがとうございます！在庫僅かの為早い者勝ちになります！ラージメタル付きクロスネックレス＋イーグルフック・ホイールチェーンのセットです！！！通常17,800円→今回入荷限りの超特別価格！在庫に限りがございますので早い者勝ちになります。少数のみの超特限定値引き価格です！モテる男の必須オシャレアイテム！この機会にぜひ！アリゾナやタディ＆キングやゴローズなどのネイティブアクセサリー好きの方にオススメの商品です。SMAPの木村拓哉さん、EXILEさん、三代目JSBの登坂広臣さん、今市隆二さん、岩田剛典さん、ジェネレーションズ、Kis-My-Ft2(キスマイ)の藤ヶ谷太輔さんなど数多くの芸能人がコンサートで着用されたり私物で愛用されているタイプになります。普通のクロスネックレスよりもワンランク上の格好良さがあります！！！■商品説明クロス＋イーグルホイールチェーンセット通常セット価格 17,800円【ラージメタル付きクロスネックトップ】単品価格:10,000円素材:シルバー925クロストップ:約75mmx40mm重さ:約18g【イーグルフック、メタル付ホイールチェーン】単品価格:7,800円長さ:約50cm■クリックポスト、レターパックなどにて発送致します。※簡易包装になります全国送料無料です。（時間指定は送料着払いでのみ対応可能）発送は基本的に1～3営業日以内に発送します。多忙期や他商品との兼ね合いで多少前後する場合もございますのでご了承下さい。こちらはノーブランド製品になります。一点一点ハンドメイド生産の為若干個体差がある場合がございます。神経質な方、上から目線な方、お気持ちに余裕のない方など、双方にとって気持ちの良い取引ができない方はご遠慮下さい。その他リングなど人気商品多数出品中です。ぜひご覧ください#木村拓哉#ゴローズ#goros#tady\u0026king#タディアンドキング#アリゾナ#テンダーロイン#登坂広臣#岩田剛典#長瀬智也#藤ヶ谷太輔#BTS