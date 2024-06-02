Kromer　クローマー　ワークキャップ　USA製　アメリカ国旗　70s

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【ブランド】kromerクローマー【年代】70s〜(70年代)80s(80年代)【種類】ワークキャップストレートキャップアメリカンキャップアメリカ国旗USA製アメリカ製【状態】★★★★☆ほぼデッドです☺︎★★★★★：デッドストック★★★★☆：ほぼデッドストック★★★☆☆：傷・汚れなし、多少の使用感★★☆☆☆：傷・汚れ・使用感有★☆☆☆☆：かなりの傷・汚れ・使用感有【サイズ】7-1/2-60【平置き実寸】頭まわり：約58cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【色】黒色(black)白色(white)赤色(red)黄色(yellow)青色(blue)緑色(green)紫色(purple)ベージュ(beige)グレー(gray)ピンク(pink)水色【生地】【分類】#moon_headwear#moon_70s【検索用】古着usedアメリカアメカジアメトラストリートグランジUSA製USA総柄ビッグシルエットオーバーサイズビッグサイズ大きめダボダボだぼだぼY2Ky2kトレンドヴィンテージvintagevintagesスウェットゆるだぼ韓国レトロ古着女子古着男子レア珍しい貴重在原みゆ紀小松菜奈菅田将暉あいみょんあのちゃんアメリカ国旗