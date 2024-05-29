RareVintageSilverxBrassxCopperTripleRingSilver925No.14アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があり、925刻印もしっかりあります。贅沢にも3素材を楽しめる希少なリング◎ユニセックスでご使用頂けます。カラー:マルチサイズ:14号最大幅:0.15cm×3重量:2.9g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.769



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号 - リング



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



トップ☆天然石／silver925／750（k18）／ヴィンテージ 驚きの価格 ...



真鍮☆希少☆ブラジル産クォーツインクォーツAAA☆12〜18号 ...



希少 ヴィンテージ シルバー×真鍮×銅 3連リング 925 指輪14号-



彫金 指輪・リング の人気通販｜Creema(クリーマ) 国内最大の ...



Amazon | [silver KYASYA]シルバー925x真鍮素材 ダブルフェザー ...



特別価格リングアクセサリーアウトレット激安人気通販専門店舗!が大 ...



Silver925 リング空枠（爪留め）オーバル14×10mm 18KGP 1個｜シルバー ...



2023年】シグネットリングのおすすめ人気ランキング39選 | mybest



リング 指輪 – brand shop KURAYA