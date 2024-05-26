美品！カルティエ長財布

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商品詳細
美品整理に伴い出品いたします。数年前に購入しましたがあまり使用しておらず、状態良好です。定価70000円カードポケット12個小銭入れポケットあり縦9cm横19cm箱、保証書がない点、内側のブランド名の印刷が剥げている点をご理解頂ければまだまだ使える美品ですので、ご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/Persia95488.html
http://narcologia.ru/goods/stage587697.html
http://narcologia.ru/goods/calling312250.html
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