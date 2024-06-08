【美品】GARNIER ガルニエ スーツ 3ピース ブラック

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GARNIERガルニエスーツスリーピース高級スーツの人気ブランド、ガルニエのスリーピーススーツです。うっすらとストライプが入っているおとなしめのデザインなので、普段使いや仕事にも使いやすいモデルです。サイズ 素人採寸平置きジャケット サイズ肩幅45cm身幅51cm袖丈63cm着丈72cmベスト サイズ肩幅33cm身幅46cm着丈59.5cmパンツ サイズウエスト43.5cm股上29cm股下76cm裾幅9cm10回も着てません。超美品だと思います。着る機会がなくなった為、出品いたします。傷や汚れ等なく、美品です。あくまでも自宅保管の中古ですのでご理解いただける方のみお願い致します。クリーニング済みですが、小さく折り畳んでの発送になりますので、多少のシワはご容赦ください。TENORAS/ティノラス GARNIER/ガルニエ TETEHOMME/テットオム MEN'SBIGI/メンズビギ JUNMEN/ジュンメン GOSTARDEFUGA/ゴスタールジフーガ NORTHFACE/ノースフェイス 5351POURLESHOMME/5351プールオム CalvinKlein/カルバンクライン PaulSmith/ポールスミス MORGANHOMME/モルガンオム ABAHOUSE/アバハウス D\u0026G/ドルチェ\u0026ガッパーナ ARMANI/アルマーニBURBERRY/バーバリー BURBERRYBLACKLABEL/バーバリーブラックレーベル BLACKLABELCRESTBRIDGE/ブラックレーベルクレストブリッジ MONCLER/モンクレール TATRAS/タトラス supreme/シュプリーム shellac/シェラック DIESEL/ディーゼル diorhomme/ディオールオム ZARA/ザラ結婚式パーティー入学式メンティノバルー歌舞伎町ホスト舘ひろし的場浩司相川翔二次会成人式卒業式ゴルフカジュアルオシャレ