タングステンリング 15号 ローマ数字 ギリシャ数字 人気 ブラックPVD

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タングステンリング15号ローマ数字ギリシャ数字人気ブラックPVD重厚感満点、人気のローマ数字デザインのタングステンリングです!ずっしりとした重厚感はタングステンならでは。サイズ豊富で男女問わずお勧めアイテムです！リング幅：6mmサイズ15号材質...その他金属カラー...ブラック【タングステンとは】元素記号「W」であらわされる金属元素の一つ。加工が困難な為、以前はジュエリーに使用されませんでしたが、「熱に強い」（融点は3000℃以上）「とても硬い」（ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ）「とても重い」（金に匹敵するような比重）という特徴から、今ジュエリー業界で最も注目されています。その硬度のお陰で、日常生活ではほとんど傷がつかず、ヨーロッパやアメリカではペアリングやマリッジリングとしても人気があります。反面、加工は困難で1点1点手作業で削りだし、丁寧に磨きをかけて仕上げております。また、シルバーやゴールド等、従来の素材と違った独特の艶感、比重の大きさからくる重量感が特徴です。