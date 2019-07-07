ARC'TERYX ポーラテック フリース

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商品詳細
ARC'TERYXのビンテージフリースプルオーバーです！胸のロゴは刺繍で、旧タグが渋いデザインです！！生地は伸縮性が高く、近年のモデルだとフォートレスやカイヤナイトが近いと思います！目立ったダメージなし◎Mサイズのチャコールグレー着丈62〜63裄86身幅56〜57すべてcm・誤差はご容赦ください。専用、取り置き、万単位の値下げ対応できません！着画も✖️です、、よろしくお願いします◎↓↓↓をタップで同じサイズの商品を表示します！#ノエルの出品サイズ別一覧Ｍサイズ
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