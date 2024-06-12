限定コラボ！英国製ダニエルクレミュ×ラベンハムウールチェックジャケット50/別注

英国製 ダニエルクレミュ別注 ラベンハムウールチェックジャケットです。50サイズ、ウール100%、中綿ポリエステル100%、裏地ナイロン100%です。実寸は肩幅44、身幅56、着丈76cmです。限定完売モデルです。



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