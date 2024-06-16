ASR-46 925シルバーリング

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商品詳細
925シルバーリング※すぐに購入しないでください。※まずはコメントください。※「こちらの出品ページより購入しないでください。店頭販売もしている為に、在庫がない場合がございます。まずはコメントくださいませ」サイズ約18号模様も可愛い、カジュアルなリングです。星の模様のはいった、カジュアルで可愛いリングです。多少の傷や、ほつれが発生する可能性もございます。写真の角度や、日の光により、若干色味の誤差はございますが、なるべく現物に近い状態での撮影を心がけております。#シルバーリング#925シルバーリング#シルバーアクセサリー#レディースリング#メンズリング
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