S.T.Dupont デュポン 高級 メンズ スーツ グレーチェック L 通年物

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◉S.T.Dupont、エステーデュポン、メンズスーツ◉一度数時間のみ着用、クリーニング後、自宅保管◉百貨店内直営店にて購入◉サイズ L相当◉カラー メランジグレー 織柄チェック◉素材 表地毛100%、裏地キュプラ◉高級老舗ブランドならではの丁寧な仕立ての良いお作りで、ビジネスシーンから結婚式まで幅広くお召し頂けます◉薄手のウール素材なので長いシーズン対応できます【ジャケット】◉スタイル テーラードカラー、シングル3つボタン◉裏地 背抜きタイプ◉袖口4つボタン◉ボタンはマットで厚みもある高級感◉後ろ見頃サイドベンツ◉内側左にブランドタグ◉外側ポケットは、前身頃左胸スライドポケット、前身頃左右フラップポケット◉内側ポケットは、左側スライドポケット3箇所、右側ボタン付ポケット◉脇下部分の裏地は汗染み防止でダブル仕立て◉詳細サイズ チェスト96cm、ウエスト86cm、平置脇下身幅54cm、肩幅46cm、着丈肩から72cm、袖丈肩口から58cm◉内側左ポケット横にネームが入っていますので、画像では隠しておりますが、気になる方は解くかワッペンなどを貼るなどして頂ければと思います【パンツ】◉スタイル センタープレス ツータック◉ウエストは、ファスナー+内ボタン+カギホック+ボタン◉ポケットは、左右両サイド、後ろ見頃左右ボタン付ポケット◉内側のファスナー前立て・股・ウエスト・ポケットは、丈夫なしっかり生地で耐久性あり◉ウエスト内側は、レジメ生地で、チラッと見えても綺麗です◉裏地 前身頃のみ膝あたりまで◉内側ウエストにブランドタグ◉詳細サイズ ウエスト86cm、平置ヒップ54cm、股下72cm、わたり幅34cm、裾幅21.5cm※畳んでの梱包になりますので、ご了承下さいゆうゆうメルカリ⇄らくらくメルカリS.T.DupontDupontエステーデュポンデュポンランバンランチェッティポールスチュアートブルックスブラザーズバーニーズニューヨークマーガレットハウエルユナイテッドアローズポールスミスビームスシップス高級スーツブランドスーツ季節感···春、夏、秋、冬カラー···グレー