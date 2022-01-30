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K18Pt900コンビリング　ダイヤ
商品番号 J59723377226
商品名

K18Pt900コンビリング　ダイヤ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 49,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···金　プラチナ装飾···ダイヤモンドダイヤは0.714ct綺麗です。重量　18g凄くボリュームのあるタイプです。少し生活傷が有ります。クリーニング済みです。鑑定済みです。後は画像にてご判断下さい。#メンズリング#K18Pt900#コンビリング#ダイヤモンド仕事しているためご返事遅れる場合があります。素人梱包なのでご理解宜しくお願い致します。No.7
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