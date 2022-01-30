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商品詳細
材質···金 プラチナ装飾···ダイヤモンドダイヤは0.714ct綺麗です。重量 18g凄くボリュームのあるタイプです。少し生活傷が有ります。クリーニング済みです。鑑定済みです。後は画像にてご判断下さい。#メンズリング#K18Pt900#コンビリング#ダイヤモンド仕事しているためご返事遅れる場合があります。素人梱包なのでご理解宜しくお願い致します。No.7
http://narcologia.ru/goods/conception803257.html
http://narcologia.ru/goods/tenet223963.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture512441.html
K18Pt900コンビリング ダイヤ
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