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Tiffany ティファニー 1837ナロー リング チタン
商品番号 L27985278383
商品名

Tiffany ティファニー 1837ナロー リング チタン
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···チタン　カラー···ブラックTiffany\u0026Co.リング　#ティファニー◯状態：未使用に近い　→一度着用して外出したのみ　・目立つ傷、汚れなし・内径1.7cm・箱なし、写真の商品のみ・即購入可能・フィルム→プチプチ→水濡れ防止で発送致します。＊購入前にプロフィールの確認をお願い致します。・購入予定のないいいねはおやめください
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