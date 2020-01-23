Tiffany ティファニー 1837ナロー リング チタン

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商品詳細
材質···チタン カラー···ブラックTiffany\u0026Co.リング #ティファニー◯状態：未使用に近い →一度着用して外出したのみ ・目立つ傷、汚れなし・内径1.7cm・箱なし、写真の商品のみ・即購入可能・フィルム→プチプチ→水濡れ防止で発送致します。＊購入前にプロフィールの確認をお願い致します。・購入予定のないいいねはおやめください
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