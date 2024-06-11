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hermes エルメス　クロシェット　マルジェラ期　ブラック
商品番号 Q96151245191
商品名

hermes エルメス　クロシェット　マルジェラ期　ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　hermesクロシェットマルジェラマルジェラ期ネックレス素材　レザーカラー　ブラックmadeinfrance刻印　CかGダメージ、汚れはなく、本体の革自体も張りのある状態です。発売当時にアメリカのエルメスにて購入しました。その後あまり使用せず手入れをして保管していました。付属品はございません。本体から少し上の紐部分にヨレが見られます。リングに少しですが、黒い汚れが見られます。あくまで中古品になりますので、ご理解頂ける方のご購入よろしくお願いします。紐1m(50㎝×２)本体縦８㎝横上部5cm下部８㎝#クロシェット#エルメス#マルジェラ#マルジェラ期
http://narcologia.ru/goods/revamp151622.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce395165.html
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