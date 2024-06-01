カールカナイ スナップバックキャップ

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商品詳細
カールカナイスナップバックキャップになります着用回数は2〜3回ほどですバイザーは多少カーブさせてしまっております画像6枚目にあります通り、パッチの角部分の糸にほつれのようなものが見られます中古品にご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします
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