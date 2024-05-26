シルバー925 ツイストチェーン ベイビーファットクロスネックレス

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商品詳細
■すべて実物のお写真になります■■新品未使用■全てをシルバー925素材を使用したハイクオリティーな逸品！【素材】シルバー925、刻印あり【重さ】8.8g【サイズ】トップクロス縦25mm*横10mmチェーン：45cm（40センチ、50センチ在庫ございます.ご希望の方コメントお願い致しますs05ノーブランド品
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