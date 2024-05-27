  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
商品番号 N92759509336
商品名

Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,257 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

閲覧ありがとうございます。古着屋にて購入したシルバーリングになります。昨今非常に人気のメキシカンジュエリーで、中でも人気の高い大型なオーバルモチーフのデザインです。ここまで存在感の強いメキシカンのオーバルリングはあまり数が出回らないかと存じます。ぜひご検討下さいませ。素材はシルバー925になります。号数は14号になります。重量は14.2gになります。誤差はご容赦下さいませ。リング本体を除く付属品はございません。すり替え防止のため、サイズが合わないやイメージと違ったといった返品はお受け致しかねます。ご確認の上ご購入下さいませ。宜しくお願い致します。価格の交渉をご要望の方はご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。検討の上、お返事致します。また交渉のコメントを頂きましても、ご購入手続きを行って頂いた方を優先させて頂きます。その旨ご承知おきの上、ご連絡下さいませ。またいいね欄から希望価格のご登録頂いてもそちらではご対応致しかねます。申し訳ございませんが、ご了承下さいませ。その他ブランドやヴィンテージ、NAVAJO族やメキシカンジュエリーなど出品しております。宜しければご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/tenet687063.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic873612.html
http://narcologia.ru/goods/Addict354218.html
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
【15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ シルバー リング 指輪 ) | Riyad vintage shop powered by BASE
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
2021新作】 MEXICAN SILVER925 メキシカンジュエリー リング kids ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
ヴィンテージ メキシカン シルバー 925 （R013) ジュエリー アクセ ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
VINTAGE MEXICAN JEWELRY | MADE IN MEXICO 925 SILVER RING W/ONYX ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
MADE IN MEXICO 925 SILVER RING [SIZE: 15.5号相当 USED]
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ピルボックス ポイズンリング10.5 ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
MEXICAN SILVER メキシカンシルバー】Heavy Oval Ring（その他 ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
メキシコMEXICOヴィンテージ シルバー925 リング ユニセックス ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Mexican Sterling Amethyst Bypass Ring, Taxco 925 Sterling Silver ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Mexican Fire Agate Ring Size 9 (925 Sterling Silver) - Handmade ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Vintage Mexican 925 sterling silver necklace, bracelet and earring set
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Vintage Mexican Taxco ACM Sterling Silver Oval Tiger's Eye ...
Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925
Plata de Santa Fe Jewelry

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru