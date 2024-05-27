Vintage Mexican Jewelry Oval Ring 925

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。古着屋にて購入したシルバーリングになります。昨今非常に人気のメキシカンジュエリーで、中でも人気の高い大型なオーバルモチーフのデザインです。ここまで存在感の強いメキシカンのオーバルリングはあまり数が出回らないかと存じます。ぜひご検討下さいませ。素材はシルバー925になります。号数は14号になります。重量は14.2gになります。誤差はご容赦下さいませ。リング本体を除く付属品はございません。すり替え防止のため、サイズが合わないやイメージと違ったといった返品はお受け致しかねます。ご確認の上ご購入下さいませ。宜しくお願い致します。価格の交渉をご要望の方はご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。検討の上、お返事致します。また交渉のコメントを頂きましても、ご購入手続きを行って頂いた方を優先させて頂きます。その旨ご承知おきの上、ご連絡下さいませ。またいいね欄から希望価格のご登録頂いてもそちらではご対応致しかねます。申し訳ございませんが、ご了承下さいませ。その他ブランドやヴィンテージ、NAVAJO族やメキシカンジュエリーなど出品しております。宜しければご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/tenet687063.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic873612.html
http://narcologia.ru/goods/Addict354218.html
【15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ シルバー リング 指輪 ) | Riyad vintage shop powered by BASE
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
2021新作】 MEXICAN SILVER925 メキシカンジュエリー リング kids ...
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
ヴィンテージ メキシカン シルバー 925 （R013) ジュエリー アクセ ...
VINTAGE MEXICAN JEWELRY | MADE IN MEXICO 925 SILVER RING W/ONYX ...
MADE IN MEXICO 925 SILVER RING [SIZE: 15.5号相当 USED]
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ピルボックス ポイズンリング10.5 ...
Mexican Sterling Amethyst Bypass Ring, Taxco 925 Sterling Silver ...
Mexican Fire Agate Ring Size 9 (925 Sterling Silver) - Handmade ...
Vintage Mexican 925 sterling silver necklace, bracelet and earring set
Vintage Mexican Taxco ACM Sterling Silver Oval Tiger's Eye ...
Plata de Santa Fe Jewelry
http://narcologia.ru/goods/tenet687063.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic873612.html
http://narcologia.ru/goods/Addict354218.html
【15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ シルバー リング 指輪 ) | Riyad vintage shop powered by BASE
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
2021新作】 MEXICAN SILVER925 メキシカンジュエリー リング kids ...
Item #925E- Vintage Mexican Oblong Oval Lapis Lazuli Sterling Silver Ring sz 7 1/4 —Women's Native American Jewelry ~ Women's Variety Stone Rings- ...
ヴィンテージ メキシカン シルバー 925 （R013) ジュエリー アクセ ...
VINTAGE MEXICAN JEWELRY | MADE IN MEXICO 925 SILVER RING W/ONYX ...
MADE IN MEXICO 925 SILVER RING [SIZE: 15.5号相当 USED]
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ピルボックス ポイズンリング10.5 ...
Mexican Sterling Amethyst Bypass Ring, Taxco 925 Sterling Silver ...
Mexican Fire Agate Ring Size 9 (925 Sterling Silver) - Handmade ...
Vintage Mexican 925 sterling silver necklace, bracelet and earring set
Vintage Mexican Taxco ACM Sterling Silver Oval Tiger's Eye ...
Plata de Santa Fe Jewelry