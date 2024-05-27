Maison Margiela ロゴペンダントリング ネックレス 新品

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新品未使用品^_^早い者勝ちです。出品を取りやめる可能性もございます。◆特典フォロー割 300円お値引きご希望価格にお応えできない場合もございますが、検討いたします。◆商品情報MaisonMargiela メゾンマルジェラロゴリングネックレスSM1UU0035SV01589512023年秋冬コレクション・素材シルバー100%・サイズ長さ：60cm/23in（+3cm/1.1の調整幅）リング直径:約2cmリング幅:約3mm・参考価格64,900円◆他・新品未使用（自宅保管）撮影のため取り出し。・高級感のある人気デザイン、プレゼントにもお勧めです。これから露出が増える季節でもありアイテムを増やしたくなってきましたね♪◆付属品 箱◆発送、その他・即購入OK・ヨーロッパ正規取扱店にて購入。 海外買付けのため、日本の品質基準と異なり裁縫や箱等の保存方法が厳格ではない場合があります。また、ご使用のデバイス等によっては写真の映りに若干違いがございます。・交渉中でも購入者様優先その他、お気軽にコメントください。#ブランド #ネックレス #MaisonMargiela#マルジェラカラー···シルバー